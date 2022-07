Immissioni in ruolo e supplenze 2022: le ultime novità. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE alle 15:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) QUESTION TIME sulle Immissioni in ruolo e le supplenze. Ancora risposte alle domande più frequenti. Nella puntata di giovedì 28 luglio (in onda alle 15:30) in collegamento Manuela Pascarella, rappresentante della segreteria nazionale Flc Cgil. Conduce Fabrizio De Angelis, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022)sulleine le. Ancora rispostedomande più frequenti. Nella puntata di giovedì 28 luglio (in onda15:30) in collegamento Manuela, rappresentante della segreteria nazionale Flc. Conduce Fabrizio De Angelis, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo .

ProDocente : Immissioni in ruolo e supplenze 2022: le ultime novità. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE alle 15:30 - ProDocente : Immissioni in ruolo, Barbacci (Cisl Scuola) lancia l’allarme per il sostegno: “In molti casi più posti disponibili… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, Barbacci (Cisl Scuola) lancia l’allarme per il sostegno: “In molti casi più posti disponibili… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, call veloce e mobilità annuale, tutto nei prossimi giorni e poi le preferenze delle GPS --… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e Gps: occhio alle scadenze – DIRETTA giovedì 28 luglio ore 16 --… -