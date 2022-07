GPS, perché compare il messaggio “Aspirante non inserito in graduatoria” anche a chi ha compilato correttamente la domanda (Di giovedì 28 luglio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le domande sono state presentate entro lo scorso 31 maggio (a farne le spese gli aspiranti alla seconda fascia che per quella data non avevano ancora acquisito il titolo completo o i 24 CFU) e in questo periodo gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo hanno effettuato il primo controllo, in particolare sul titolo di accesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24. Le domande sono state presentate entro lo scorso 31 maggio (a farne le spese gli aspiranti alla seconda fascia che per quella data non avevano ancora acquisito il titolo completo o i 24 CFU) e in questo periodo gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo hanno effettuato il primo controllo, in particolare sul titolo di accesso. L'articolo .

sdaniela2006 : Messo il gps al collarino di Attila perché era sparito per due giorni. Ieri sera, come tutte le notti, è uscito pe… - aspiesdiary : Io : Esco fuori a leggere per rilassarmi. Sento conversazioni dal bar sotto casa : eh il concorso le gps l’abilita… - nortropp : Ultimora Calenda: 'abbiamo bisogno di una rete satellitare gps che ci renda indipendenti dall'estero ma soprattutto… - itsrigel : @bimbadiZac_ @p0liedrico È una tempesta solare (la stessa cosa che crea l'aurora boreale!). Può influenzare la radi… - tapulloschivo : @myrtamerlino Ecco perché andiamo così male … ormai il faro non si usa più c’è il gps ed il radar … il tuo amico co… -