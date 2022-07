Governo: Vacca (Ipf), 'Salvini chiarisca, in gioco nostra democrazia' (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Salvini deve spiegare quali sono i suoi veri rapporti con l'entourage di Putin e dire se corrisponde al vero che il suo partito ha ricevuto pressioni per far dimettere i suoi ministri nel corso della crisi di Governo”. Così in una nota il deputato di Insieme per il Futuro, Gianluca Vacca. “La sequenza degli eventi delle ultime settimane mostrano chiaramente un'ingerenza russa nella politica italiana, fatto, questo, gravissimo. La nostra attenzione, in vista delle prossime elezioni, dovrà essere massima. Per questo abbiamo richiesto questa mattina in Aula un'informativa urgente al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui presunti rapporti di esponenti della Lega con l'Ambasciata russa in Italia. In gioco c'è la nostra democrazia”, conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “deve spiegare quali sono i suoi veri rapporti con l'entourage di Putin e dire se corrisponde al vero che il suo partito ha ricevuto pressioni per far dimettere i suoi ministri nel corso della crisi di”. Così in una nota il deputato di Insieme per il Futuro, Gianluca. “La sequenza degli eventi delle ultime settimane mostrano chiaramente un'ingerenza russa nella politica italiana, fatto, questo, gravissimo. Laattenzione, in vista delle prossime elezioni, dovrà essere massima. Per questo abbiamo richiesto questa mattina in Aula un'informativa urgente al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui presunti rapporti di esponenti della Lega con l'Ambasciata russa in Italia. Inc'è la”, conclude ...

