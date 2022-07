F1, GP Ungheria Budapest 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di giovedì 28 luglio 2022) La tredicesima gara del Mondiale di F1 è quella del Gran Premio di Ungheria 2022 a Budapest: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming di questo back to back. La prossima gara si corre su un circuito storico e amato dagli appassionati: all’Hungaroring come di consueto difficile superare e pochi sussulti, ma la scarsa guidabilità e le continue curve possono rimescolare le carte. Di seguito ecco il riepilogo del weekend di gara. Venerdì 29 luglio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 30 luglio alle ore 13 le prove libere 3 vanno in scena tre ore prima rispetto alle qualifiche delle ore 16, che andranno a delineare la griglia di partenza della garache avrà inizio ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) La tredicesima gara del Mondiale di F1 è quella del Gran Premio di: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming di questo back to back. La prossima gara si corre su un circuito storico e amato dagli appassionati: all’Hungaroring come di consueto difficile superare e pochi sussulti, ma la scarsa guidabilità e le continue curve possono rimescolare le carte. Di seguito ecco il riepilogo del weekend di gara. Venerdì 29 luglio alle ore 14 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 17 ecco le prove libere 2. Sabato 30 luglio alle ore 13 le prove libere 3 vanno in scena tre ore prima rispetto alle qualifiche delle ore 16, che andranno a delineare la griglia di partenza della garache avrà inizio ...

