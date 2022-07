Elisabetta Gregoraci fa una gaffe a Battiti Live, ma Mediaset la censura: ecco i video (Di giovedì 28 luglio 2022) Come ogni martedì sera, anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Battiti Live, ma la messa in onda stavolta è stata animata da una gaffe di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, infatti, nel presentare un cantante ha storpiato il suoi cognome. In fase di montaggio, però, dato che le puntate sono registrate in L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 luglio 2022) Come ogni martedì sera, anche ieri è andata in onda una nuova puntata di, ma la messa in onda stavolta è stata animata da unadi. La conduttrice, infatti, nel presentare un cantante ha storpiato il suoi cognome. In fase di montaggio, però, dato che le puntate sono registrate in L'articolo proviene da KontroKultura.

