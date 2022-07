CorSport: Napoli da rivedere, ma di certo il carattere non manca (Di giovedì 28 luglio 2022) Un Napoli da rivedere quello che ieri ha pareggiato contro l’Adana, scrive il Corriere dello Sport, ma con qualche spunto positivo soprattutto nel carattere mostrato nella rimonta. E con alcune certezze, come Kvaratskhelia. “Le certezze? Kvaratskhelia, ieri autore dell’assist per il primo gol di Lozano e di un altro paio di giocate molto interessanti, continua a convincere. E ancora: con Lobotka e Fabian il gioco diventa più veloce e più ricco di idee e spunti in verticale”. Le macchie della serata sono le leggerezze difensive, una di Ostigard e Meret e l’altra di Olivera. “La sintesi? Come sopra: il Napoli va rivisto. È un cantiere, una macchina da rodare e soprattutto una squadra rifondata e rivoluzionata che non può ancora avere identità e certezze. In tutti i reparti. Di certo il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Undaquello che ieri ha pareggiato contro l’Adana, scrive il Corriere dello Sport, ma con qualche spunto positivo soprattutto nelmostrato nella rimonta. E con alcune certezze, come Kvaratskhelia. “Le certezze? Kvaratskhelia, ieri autore dell’assist per il primo gol di Lozano e di un altro paio di giocate molto interessanti, continua a convincere. E ancora: con Lobotka e Fabian il gioco diventa più veloce e più ricco di idee e spunti in verticale”. Le macchie della serata sono le leggerezze difensive, una di Ostigard e Meret e l’altra di Olivera. “La sintesi? Come sopra: ilva rivisto. È un cantiere, una macchina da rodare e soprattutto una squadra rifondata e rivoluzionata che non può ancora avere identità e certezze. In tutti i reparti. Diil ...

Paolo_Bargiggia : Lo Celso, CorSport: “Nuovo nome per il centrocampo del Napoli” - napolista : CorSport: #Napoli da rivedere, ma di certo il carattere non manca La squadra è un cantiere, una macchina da rodare… - napolista : CorSport: sondaggio del #Napoli per #LoCelso, la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni Tutto ruota attorno alla tr… - salvione : Spalletti punge il suo Napoli: 'Abbiamo sprecato buone occasioni' - NapoliNewsRobot : SOURCE - CorSport #NapoliAdana 2-2: #Lozano in gol. #Balotelli segna su rigore ?? -