CorSport: la Juve continua a fare e disfare ogni anno, una strategia che lascia un senso di precarietà

Sul Corriere dello Sport Roberto Perrone analizza la strategia di mercato della Juventus, che con gli acquisti di Pogba e Di Maria conferma la sua filosofia: "l'usato (più o meno) sicuro e l'hic et nunc, cioè qui e ora. L'idea è quella di costruire una squadra competitiva subito, che riprenda il suo posto di nemico pubblico numero 1 immediatamente. L'idea di percorso nel tempo non esiste. È un modo come un altro di vedere il calcio, del resto, a parte il Sassuolo, non c'è nessuno in Italia che costruisca squadre in prospettiva, semmai prevale il profilo misto, come Milan (con una sproporzione verso i giovani) e Inter (metà e metà)". Il problema non è l'età degli interpreti, "ma il modo di interpretare il calcio che Madama ha ormai fatto suo: vivere stagione per stagione, fare e disfare nell'arco di dodici mesi.

