Borse di studio e “Musicante” Award in memoria di Pino Daniele

Il 2 agosto chiudono le iscrizioni per il PNA, Premio italiano dell'Alta Formazione Musicale istituito dal segretariato generale del ministero dell'Università e della Ricerca, la cui sezione "Musiche Pop e Rock Originali" dal 2017, due anni dopo la sua tragica scomparsa, è dedicata alla memoria di Pino Daniele. Possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti presso le istituzioni accreditate del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), i quali dovranno presentare 2 brani originali ed 1 rielaborazione di un brano di Pino Daniele compilando entro il 2 agosto il form online al seguente indirizzo: https://form.jotform.com/221285253590354 . Coloro che verranno selezionati parteciperanno alle due serate finali del 28 e del 29 settembre organizzate presso la Sala Verdi del ...

