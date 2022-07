Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 27 luglio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 28 luglio 2022)TV: idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma documentaristico Superquark ha totalizzato 1761 spettatori (13.09% di share). La fiction La strada del silenzio su Canale5 ha conquistato in media 1111 spettatori (share 9.36%). La serie tv Chicago Fire su Italia1 ha realizzato 1165 spettatori (8.84%) nella media degli episodi; su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1064 spettatori (7.12%), mentre la partita di calcio di UEFA Woman’s Euro: Germania-Francia su Rai3 ha avuto 908 spettatori (6.04%). Su Rete4 il programma di attualità ...