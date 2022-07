Anche la (pseudo) verde Germania sta ripensando il nucleare (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra poche settimane il governo tedesco pubblicherà i risultati di uno stress test, annunciato a metà luglio dal vicecancelliere e ministro dell’economia Robert Habeck e condotto dai gestori delle reti elettriche. Lo scopo è analizzare il livello di sicurezza energetica della Germania, considerando la crisi in corso e le misure di emergenza – tra cui la solidarietà energetica – con cui gli Stati europei progettano di superare l’inverno. E se i risultati lo richiederanno, il cancelliere Olaf Scholz potrebbe fare marcia indietro sulla chiusura delle centrali nucleari. Questo stress test fa seguito a un altro studio, condotto frettolosamente dal ministero di Habeck subito dopo l’invasione dell’Ucraina e pubblicato a inizio marzo, che ha fornito le basi per la decisione tedesca di chiudere le ultime tre centrali rimaste entro fine 2022. “Abbiamo nuovamente esaminato con ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra poche settimane il governo tedesco pubblicherà i risultati di uno stress test, annunciato a metà luglio dal vicecancelliere e ministro dell’economia Robert Habeck e condotto dai gestori delle reti elettriche. Lo scopo è analizzare il livello di sicurezza energetica della, considerando la crisi in corso e le misure di emergenza – tra cui la solidarietà energetica – con cui gli Stati europei progettano di superare l’inverno. E se i risultati lo richiederanno, il cancelliere Olaf Scholz potrebbe fare marcia indietro sulla chiusura delle centrali nucleari. Questo stress test fa seguito a un altro studio, condotto frettolosamente dal ministero di Habeck subito dopo l’invasione dell’Ucraina e pubblicato a inizio marzo, che ha fornito le basi per la decisione tedesca di chiudere le ultime tre centrali rimaste entro fine 2022. “Abbiamo nuovamente esaminato con ...

