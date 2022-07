Ultime Notizie – Fed rialza tassi di 75 punti su timori per inflazione

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Confermando le aspettative della vigilia, la Federal Reserve hato di ben 75base il tasso federale, portandolo in un range fra il 2,25 e il 2,50% anticipando nuovi aumenti “appropriati”. Alla base della decisione del Fomc, il Comitato di politica monetaria della banca centrale Usa, la situazione dell’che “rimane elevata, riflettendo squilibri fra offerta e domanda”, ma anche le tensioni legate all’attacco della Russia all’Ucraina. “La guerra e gli eventi correlati stanno creando un’ulteriore pressione al rialzo sull’e stanno pesando sull’attività economica globale” si legge nella dichiarazione del Fomc che conferma l’intenzione di “continuare a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie”. “Il Comitato è ...

sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - bnolli : Top story: Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni, Berlusconi e Salvini oggi il vertice di centrodestra… - News24_it : Governo, verso le elezioni. Conte smentisce aut aut di Grillo su secondo mandato. DIRETTA - Sky Tg24 -

Il Sole 24 ORE

Lesulla guerra in Ucraina È andata così anche per gli Himars , i lanciarazzi a lunga gittata (80 chilometri) molto precisi che hanno permesso di colpire le retrovie russe con ...Il centrodestra, riunito a Montecitorio con Meloni, Salvini e Berlusconi, verso l'intesa per la regola sulla premiership: chi prenderà più volti indicherà il presidente del Consiglio. Intanto Conte ... Ucraina ultime notizie. Apre a Istanbul centro per coordinamento corridoi grano Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La pietra da 170 carati, che prende il nome dalla miniera in cui è stata trovata, pesa 34 grammi ed è la più grande scoperta negli ultimi 300 anni, dopo il diamante da 185 carati Daria-i-Noor ...