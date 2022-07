Ultime Notizie – Covid, Gismondo: “Giallo su origine virus rimane” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli ultimi studi descritti come la prova dell’origine naturale del Covid, e del suo salto di specie animale-uomo nel mercato di Wuhan, non convincono la microbiologa Maria Rita Gismondo. “Sono veramente stupita di come non sia stata sollevata nessuna critica in merito, visto che”, fa notare l’esperta all’Adnkronos Salute, nei due lavori “si colloca l’origine del virus alla fine del 2019, quando invece gli stessi cinesi hanno riportato polmoniti atipiche poi risultate ascrivibili a Sars-CoV-2 a partire da giugno 2019”. “I tempi non tornano e il Giallo rimane”, sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ricordando che “persino le informazioni dei satelliti hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gli ultimi studi descritti come la prova dell’naturale del, e del suo salto di specie animale-uomo nel mercato di Wuhan, non convincono la microbiologa Maria Rita. “Sono veramente stupita di come non sia stata sollevata nessuna critica in merito, visto che”, fa notare l’esperta all’Adnkronos Salute, nei due lavori “si colloca l’delalla fine del 2019, quando invece gli stessi cinesi hanno riportato polmoniti atipiche poi risultate ascrivibili a Sars-CoV-2 a partire da giugno 2019”. “I tempi non tornano e il”, sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ricordando che “persino le informazioni dei satelliti hanno ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 88.221 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - sole24ore : ?? La #Turchia ha affermato che le esportazioni di #grano dai porti ucraini potrebbero riprendere entro una settiman… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - AnsaTrentinoAA : Covid: 561 nuovi casi e incidenza in discesa in Alto Adige. Nessun decesso nelle ultime 24 ore |#ANSA - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Sala 'Un'alleanza senza veti per provare a vincere' -