UFFICIALE – Kim Min-jae nuovo difensore del Napoli

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Colpo in difesa per il, che dopo l’addio di Kalidou Koulibaly si copre ingaggiando il possente centrale sudcoreano Kim Min-jae, prelevato dal Fenerbahce. Ha firmato un contratto triennale con opzione di rinnovo per le due stagioni successive, e dal secondo anno si attiverà una clausola rescissoria da 45 milioni di euro valida solo per l’estero. Ilarrivato farà coppia con Amir Rrahmani al centro della retroguardia azzurra. Kim vola a: breve panoramica delsudcoreano Nato il 15 novembre 1996 a Tongyeong, Kim Min-jae è cresciuto nei settori giovanili del Suwon THS e dell’Università Yonsei. Nel 2016 passa al Gyeongju KHNP, con cui esordisce da professionista nella Korean National League, la terza serie calcistica della Corea del Sud (scomparsa nel 2019). L’anno seguente passa al Jeonbuk ...