Titoli di Stato anti-inflazione | sicuri | ma dannatamente complicati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Pare essere il destino deidi-carovita: pensati per i comuni risparmiatori, ma difficile da capire per moltissimi. Capitò già con la prima emissione italiana: i buoni del tesoro reali 2,5% 1983-93. Non vennero indicizzati al costo della vita, bensì al deflatore implicito del prodotto interno lordo al costo dei fattori e molti pensarono a una trovata per imbrogliarli, mentre era solo il parto di una mente troppo burocratica. Così ora per i Btp Italia parecchi raccontano di clausole capestro, che non esistono: vedi post. Ciò non toglie che parecchi aspetti deiindicizzati all’siano. Vediamoli. 1. Quando parte l’? In altri termini, se uno compra un Btp Italia o altro titolo direale, qual è ...