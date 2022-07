REDMAGIC 7S Pro, smartphone gaming Nubia è una bestia assoluta (Di mercoledì 27 luglio 2022) REDMAGIC 7S Pro è l’ultimo smartphone presentato dal produttore cinese Nubia focalizzato al gaming. Una vera bestia di potenza e dal costo elevato, del resto le specifiche non sono comuni, tutt’altro. Fps ed Hz, cosa sono e quali le differenze REDMAGIC 7S Pro, per i giocatori Pro Ci sono smartphone potenti con cui puoi giocare a qualunque tipo di gioco poi ci sono i modelli realizzati da zero per il gaming. Il produttore di smartphone Nubia è specializzato in quest’ultimo e ha appena annunciato il suo ultimo e più grande smartphone gaming, il REDMAGIC 7S Pro. Questo nuovo telefono è un importante progresso rispetto al 6S Pro dell’anno scorso, il che dice qualcosa in ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 27 luglio 2022)7S Pro è l’ultimopresentato dal produttore cinesefocalizzato al. Una veradi potenza e dal costo elevato, del resto le specifiche non sono comuni, tutt’altro. Fps ed Hz, cosa sono e quali le differenze7S Pro, per i giocatori Pro Ci sonopotenti con cui puoi giocare a qualunque tipo di gioco poi ci sono i modelli realizzati da zero per il. Il produttore diè specializzato in quest’ultimo e ha appena annunciato il suo ultimo e più grande, il7S Pro. Questo nuovo telefono è un importante progresso rispetto al 6S Pro dell’anno scorso, il che dice qualcosa in ...

giannifioreGF : #REDMAGIC7SPro, smartphone gaming #Nubia è una bestia assoluta - notebookcheckit : Lo #smartphone #gaming #REDMAGIC7SPro 7S Pro viene lanciato a livello globale con uno #Snapdragon 8+ Gen 1, una fo… - 83napolano : RT @CeotechI: RedMagic 7S Pro con Snapdragon 8 Plus Gen 1 è ufficiale #120Hz #135W #5000mAh #Amoled #Android12 #GameNews #GamingPhone #Mobi… - Tech4D_ : REDMAGIC 7S Pro: in Italia il gaming phone con ventola e chip dedicato - CF22092013 : RT @CeotechI: RedMagic 7S Pro con Snapdragon 8 Plus Gen 1 è ufficiale #120Hz #135W #5000mAh #Amoled #Android12 #GameNews #GamingPhone #Mobi… -