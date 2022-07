Rapiscono una specie di cervo in via d’estinzione, arrestati con l’accusa di crudeltà verso gli animali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ogni giorno la distruzione degli habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento, i cambiamenti climatici mettono sempre più in pericolo le specie del nostro Pianeta. Migliaia di animali rischiano seriamente l’estinzione. È questo il caso del cervo Key trovato in un macchina guidata da due uomini a Miami, in Florida. Il cervo di Key ferito dopo l’urto con la macchina guidata dai due uomini crudeltà verso gli animali: il capo d’accusa contro i due uomini Il cervo di Key è la sottospecie più piccola di cervo dalla coda bianca ed è elencato come specie a rischio d’estinzione, secondo il sito web della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. I due hanno colpito ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ogni giorno la distruzione degli habitat, il commercio illegale, il bracconaggio, l’inquinamento, i cambiamenti climatici mettono sempre più in pericolo ledel nostro Pianeta. Migliaia dirischiano seriamente l’estinzione. È questo il caso delKey trovato in un macchina guidata da due uomini a Miami, in Florida. Ildi Key ferito dopo l’urto con la macchina guidata dai due uominigli: il capo d’accusa contro i due uomini Ildi Key è la sottopiù piccola didalla coda bianca ed è elencato comea rischio, secondo il sito web della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. I due hanno colpito ...

Luce_news : Rapiscono una specie di cervo in via d’estinzione, arrestati con l’accusa di crudeltà verso gli animali - InLicia : @pitto @sarafrancescalj @N_i_c_o_la Oddioooooo e se scoppia di nuovo una pandemia? E se ci rapiscono gli alieni? Se… - ilLore79 : @_special_cla_ Grazie Cla, poi se mi rapiscono (e ovviamente nessuno paga perché non c’ho una lira) ti mando un biglietto a Natale ?? - 1971marco28 : @ViktoriaVojtov1 Il tramonto o l'alba inizia sempre una nuova giornata e una nuova vita smepre i desideri rapiscon… - RemondiniChiara : Io comprendo i miei genitori perché sono una testa di c4zz0. PERÒ: NON MI DROGO, NON VADO A DARLA A CHIUNQUE, NON F… -