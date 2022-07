Pisa, Lucca ad un passo dalla Serie A (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo un solo anno con la maglia del Pisa, il giovane e talentuoso attaccante italiano Lorenzo Lucca è pronto per fare il salto di qualità in Serie A. Il giocatore con la maglia nerazzurra, nonostante gli infortuni che lo hanno spesso tenuto fuori dal campo di gioco, si è dimostrato essere un vero rapinatore d’area. Non appunto, a suon dei suoi gol, la sua squadra è andata molto vicina al salto di categoria giocandosi le finali dei playoff (ndr vinti poi dal Monza di Berlusconi e Galliani). Nelle diverse settimane diverse sono state le squadre che si sono interessate all’attaccante classe 2000, tra le quali la Cremonese, la Salernitana, il Sassuolo ed il Bologna. Lotta a due per Lucca: dal Pisa al Bologna? Il Sassuolo ha bisogno di trovare una punta di spessore e fisico che possa sostituire Scamacca, ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo un solo anno con la maglia del, il giovane e talentuoso attaccante italiano Lorenzoè pronto per fare il salto di qualità inA. Il giocatore con la maglia nerazzurra, nonostante gli infortuni che lo hanno spesso tenuto fuori dal campo di gioco, si è dimostrato essere un vero rapinatore d’area. Non appunto, a suon dei suoi gol, la sua squadra è andata molto vicina al salto di categoria giocandosi le finali dei playoff (ndr vinti poi dal Monza di Berlusconi e Galliani). Nelle diverse settimane diverse sono state le squadre che si sono interessate all’attaccante classe 2000, tra le quali la Cremonese, la Salernitana, il Sassuolo ed il Bologna. Lotta a due per: dalal Bologna? Il Sassuolo ha bisogno di trovare una punta di spessore e fisico che possa sostituire Scamacca, ...

