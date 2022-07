Padova-Spezia 1-5: il tabellino e i marcatori dell’amichevole 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il tabellino e i marcatori di Padova-Spezia 1-5, quinta amichevole di questo precampionato per la squadra ligure. Buona vittoria per gli uomini di Gotti, che vanno a segno con Caldara, Strelec, Podgoreanu e Agudelo. LA CRONACA CALENDARIO AMICHEVOLI Spezia RISULTATI AMICHEVOLI PRECAMPIONATO 2022 IL tabellino Padova – Spezia 1-5 Padova: Donnarumma, Gasbarro, Germano, Ceravolo, Russini, Dezi, Gagliano, Vasic, Franchini, Curcio, Monaco. All. Caneo Spezia: Zoet; Caldara (70? Podgoreanu), Kiwior, Nikolaou; Gyasi (70? Hristov), Ellertsson (46? Agudelo), Sala (46? Bourabia), Maggiore (80? Kornvig), Bastoni (80? Holm); Verde (20? Strelec), Nzola (70? Antiste). All. Gotti marcatori: 6? ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ile idi1-5, quinta amichevole di questo precampionato per la squadra ligure. Buona vittoria per gli uomini di Gotti, che vanno a segno con Caldara, Strelec, Podgoreanu e Agudelo. LA CRONACA CALENDARIO AMICHEVOLIRISULTATI AMICHEVOLI PRECAMPIONATOIL1-5: Donnarumma, Gasbarro, Germano, Ceravolo, Russini, Dezi, Gagliano, Vasic, Franchini, Curcio, Monaco. All. Caneo: Zoet; Caldara (70? Podgoreanu), Kiwior, Nikolaou; Gyasi (70? Hristov), Ellertsson (46? Agudelo), Sala (46? Bourabia), Maggiore (80? Kornvig), Bastoni (80? Holm); Verde (20? Strelec), Nzola (70? Antiste). All. Gotti: 6? ...

