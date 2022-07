Milenkovic verso l’addio | un club tra Inter e Juve è in vantaggio!

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nikolaè sempre più lontano dalla Fiorentina. Il futuro del centrale difensivo è ancora tutto da definire, ma sembra ormai chiaro che a breve lascerà Firenze. Se così fosse,potrebbe comunque restare in Serie A. Sul serbo da tempo ci sono sia l’che lantus, ma ad oggi è giusto precisare che nessuno dei dueha fatto quel passo decisivo per cercare di assicurarsi le prestazioni del calciatore.Fiorentinantus In questi ultimi minuti, però, TuttoMercatoWeb ha riportato di come in caso di addio alla Fiorentina, attualmente la destinazione più probabile perè lantus. I bianconeri, dopo Bremer, vorrebbero un altro rinforzo per il reparto difensivo e il nome di ...

FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Inter ??#sportMediaset 'Su #Skriniar si va verso il rinnovo. Il #PSG potrebbe tornare alla carica, ma… - FraLauricella : ??#Calciomercato #Inter ??#sportMediaset 'Su #Skriniar si va verso il rinnovo. Il #PSG potrebbe tornare alla carica… - kodak91552516 : @GCaldieron Che siano 20/15/12 MLN credo si possa dire serenamente che di calciatori forti il mondo è pieno, e che… - amicieli199810 : @55lx4 @LucaBendoni @DiMarzio ma basta.. Se lo volessero davvero l'avrebbero già ottenuto. Non ha senso passare da… - FranckDiGenna75 : ?? #Inter vuole comprare lo stesso un difensore. Non un titolare ma un panchinaro. Il primo nome sulla lista è… -

... per poi chiudere per Paredes e pensare a Morata come vice Vlahovic e a un difensore, consempre monitorato. Così come sta facendo l'Inter , che però deve cedere. Sanchez sta puntando i ......arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazionele ... la società bianconera potrebbe rinforzare la difesa con Nikoladella Fiorentina, in scadenza ...Se per l'Inter il preferito, specie in caso di addio di Skriniar, resta Nikola Milenkovic, per il serbo l'opzione più probabile, in caso di addio, si chiama Juventus. I ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...