“Mi si gonfiano parti del viso e della testa” | le stories di Ermal Meta

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 luglio 2022)si è visto costretto a sospendere alcune date del suo tour. Il vincitore del Festival di Sanremo 2018, a malincuore, ha dato l’annuncio ai suoi fan, spiegando le sue – ancora incerte – condizioni di salute, in alcunesu Instagram. Il cantautore pugliese ha spiegato: Sono diversi giorni che mi sivaridel. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. Fonte Instagram @musicIl problema è di natura ancora sconosciuta, ma l’artista ha affermato la volontà di rintracciarne le cause, così da poter iniziare le cure necessarie. Le date di Peschici e Giffoni (26 e 27 luglio ...