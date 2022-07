“Mi si gonfiano parti del viso e della testa”: i fan sono preoccupatissimi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tramite Instagram, l’artista ha annunciato l’annullamento di due eventi per un problema di salute: i fan sono preoccupatissimi per lui. Oggi, grazie ai social, molti artisti hanno la possibilità di comunicare in maniera diretta con i fan e qualunque tipo di informazione può essere condivisa in fretta da parte di tutti. Anche quando, nel caso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tramite Instagram, l’artista ha annunciato l’annullamento di due eventi per un problema di salute: i fanper lui. Oggi, grazie ai social, molti artisti hanno la possibilità di comunicare in maniera diretta con i fan e qualunque tipo di informazione può essere condivisa in fretta da parte di tutti. Anche quando, nel caso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

hiboss_hiboss : RT @Anna302478978: Paura per Ermal Meta: «Mi si gonfiano parti del viso e della testa, annullo gli impegni per approfondire» IL CALDO , SAR… - bendinelli2011 : RT @Anna302478978: Paura per Ermal Meta: «Mi si gonfiano parti del viso e della testa, annullo gli impegni per approfondire» IL CALDO , SAR… - infoitsalute : Ermal Meta annulla il concerto a Perugia: 'Mi si gonfiano varie parti del corpo' - infoitsalute : Ermal Meta annulla il concerto sul Monte Cucco di sabato 30 luglio, ecco il perché: 'Mi si gonfiano parti del viso'… - Lamda04174428 : -