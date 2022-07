Messa in mare a Crotone, il parroco indagato chiede scusa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva celebrato la Messa in mare, in costume da bagno, con un materassino gonfiabile usato come altare. Don Mattia Bernasconi, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, è indagato dalla Procura di Crotone che ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica a Crotone in località Alfieri a conclusione di un campo di volontariato di Libera. Il parroco è indagato per offesa a confessione religiosa. L'iniziativa del procuratore Giuseppe Capoccia nascerebbe, secondo quando appreso in ambienti giudiziari, dall'esame di articoli e foto apparsi soprattutto sui social che avrebbero arrecato offesa alla religione cattolica. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aveva celebrato lain, in costume da bagno, con un materassino gonfiabile usato come altare. Don Mattia Bernasconi, prete della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, èdalla Procura diche ha aperto un fascicolo sulla celebrazione avvenuta domenica ain località Alfieri a conclusione di un campo di volontariato di Libera. Ilper offesa a confessione religiosa. L'iniziativa del procuratore Giuseppe Capoccia nascerebbe, secondo quando appreso in ambienti giudiziari, dall'esame di articoli e foto apparsi soprattutto sui social che avrebbero arrecato offesa alla religione cattolica.

