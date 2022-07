Maria Grazia Cucinotta in Brividi d’autore | sul grande schermo l’attrice siciliana

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 luglio 2022)a soli 16 anni inizia la sua carriera sfilando in passerella per poi esplorare in diversi ruoli il mondo dello spettacolo. E’ il 1987 quando nella veste di odalisca approda nella trasmissione Tv di Renzo Arbore Indietro tutta. Ed oggi torna con un lungometraggio a episodi che vede la bellissima attricesul set diun thriller di Pierfrancesco Campanella. Affiancata da Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta. E ancora Nicholas Gallo, Chiara Campanella e Nadia Bengala, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma,inriveste il ruolo di una stramba regista fuori dagli stereotipi in una ...