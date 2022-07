L’Antitrust contro Samsung: «Promozioni ingannevoli per i nuovi cellulari» (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Antitrust contro Samsung per le permute dei telefonini. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della divisione italiana dell’azienda, di Opia Ltd e di World Business s.r.l.. Ipotizzando condotte ingannevoli e aggressive sulle Promozioni per i nuovi cellulari. Sotto la lente dell’Autorità è finita la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Secondo L’Antitrust mancherebbe un’adeguata e chiara informazione, tanto che il consumatore non sarebbe in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una stima di massima. Inoltre L’Antitrust ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022)per le permute dei telefonini. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della divisione italiana dell’azienda, di Opia Ltd e di World Business s.r.l.. Ipotizzando condottee aggressive sulleper i. Sotto la lente dell’Autorità è finita la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Secondomancherebbe un’adeguata e chiara informazione, tanto che il consumatore non sarebbe in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una stima di massima. Inoltre...

