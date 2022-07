La donna lo avrebbe detto ad uno dei suoi due legali di fiducia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il colloquio in carcere con l'avvocatessa Marchignoli e quella richiesta fra orrore e follia: Alessia Pifferi vuole andare al funerale di Diana Bimba morta in casa, Alessia Pifferi vuole andare al funerale di Diana su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il colloquio in carcere con l'avvocatessa Marchignoli e quella richiesta fra orrore e follia: Alessia Pifferi vuole andare al funerale di Diana Bimba morta in casa, Alessia Pifferi vuole andare al funerale di Diana su Donne Magazine.

rtl1025 : ?? 'Sapevo che poteva andare così'. E' quanto avrebbe detto, in sostanza, la donna di 37 anni fermata per omicidio v… - gio551 : RT @laura_ceruti: Io trovo vergognoso questo tweet #Amurri perché questa donna non avrebbe rispetto di se stessa? Una donna che con suo mar… - CarloSantaroni : RT @laura_ceruti: Io trovo vergognoso questo tweet #Amurri perché questa donna non avrebbe rispetto di se stessa? Una donna che con suo mar… - roberto_rumiati : RT @laura_ceruti: Io trovo vergognoso questo tweet #Amurri perché questa donna non avrebbe rispetto di se stessa? Una donna che con suo mar… - SapereAude61 : RT @laura_ceruti: Io trovo vergognoso questo tweet #Amurri perché questa donna non avrebbe rispetto di se stessa? Una donna che con suo mar… -