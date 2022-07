James Bond: Jane Seymour: "Tornerei volentieri sul set, mi basterebbe camminare dietro le quinte" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jane Seymour ha recentemente rivelato di aver aspettative molto ragionevoli a proposito di un suo eventuale futuro nel franchise di James Bond. Quando è stata reclutata per recitare nel franchiste di James Bond nei panni di Solitaire in Agente 007 - Vivi e lascia morire, Jane Seymour non aveva idea di cosa aspettarsi: oggi la star ha rivelato che vorrebbe tornare ad interpretare la Bond girl e le sue aspettative sono decisamente ragionevoli. La Seymour ha recitato con Roger Moore nella pellicola ed è divenuta uno dei personaggi femminili più memorabili della saga. Durante una recente intervista della rivista People, quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto tornare a recitare nel franchise di 007, ha espresso il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha recentemente rivelato di aver aspettative molto ragionevoli a proposito di un suo eventuale futuro nel franchise di. Quando è stata reclutata per recitare nel franchiste dinei panni di Solitaire in Agente 007 - Vivi e lascia morire,non aveva idea di cosa aspettarsi: oggi la star ha rivelato che vorrebbe tornare ad interpretare lagirl e le sue aspettative sono decisamente ragionevoli. Laha recitato con Roger Moore nella pellicola ed è divenuta uno dei personaggi femminili più memorabili della saga. Durante una recente intervista della rivista People, quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto tornare a recitare nel franchise di 007, ha espresso il ...

DileepD72554316 : RT @Nav1911: James Bond ga @AlwaysRamCharan oka cinema padithe untadi ra chari. Casino royale first sequence minchi untadi impact. ?????? - donato_valerio : @MinutemanItaly Ma chi cazzo è questo? Un James bond dei poveri? - CeededGodRC : RT @Nav1911: James Bond ga @AlwaysRamCharan oka cinema padithe untadi ra chari. Casino royale first sequence minchi untadi impact. ?????? - nagarjunacherr1 : RT @Nav1911: James Bond ga @AlwaysRamCharan oka cinema padithe untadi ra chari. Casino royale first sequence minchi untadi impact. ?????? - Nav1911 : James Bond ga @AlwaysRamCharan oka cinema padithe untadi ra chari. Casino royale first sequence minchi untadi impact. ?????? -