Jacobs, gli Europei restano in bilico Anche Gimbo in forse, certezza Stano (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Giuliana Lorenzo Il vortice nero degli infortuni in cui è incappato Marcell Jacobs (nella foto) rischia di inghiottirlo e fargli saltare Anche gli Europei di Monaco di Baviera (dal 15 al 21 agosto). Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) di Giuliana Lorenzo Il vortice nero degli infortuni in cui è incappato Marcell(nella foto) rischia di inghiottirlo e fargli saltareglidi Monaco di Baviera (dal 15 al 21 agosto).

zazoomblog : Marcell Jacobs rischia di saltare gli Europei: altri guai per l’atleta - #Marcell #Jacobs #rischia #saltare… - Eurosport_IT : Jacobs sarà pronto per gli Europei? #Jacobs | #Atletica - Gazzetta_it : Jacobs e gli Europei dopo l'infortunio: 'Io non mollo. Ho superato guai peggiori' #atletica - OA_Sport : #ATLETICA Marcell Jacobs e il rebus infortunio: riuscirà a correre gli Europei? La lesione e la riabilitazione - _aquietstorm_ : RT @Irene_Silmarien: Gli #Outfit di Gillian Jacobs: nuova cosa preferita della vita. #love #Netflix #2aprile -