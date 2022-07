GoBeyond, al via la sfida delle startup più innovative (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aperte le iscrizioni alla sesta edizione della competizione di Sisal che sostiene idee e progetti in grado di creare una società più inclusiva, digitale e sostenibile. Tra le novità: premio da 50mila euro, unica categoria a cui candidarsi, network di partner rinnovato e percorsi di advisory dedicati Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aperte le iscrizioni alla sesta edizione della competizione di Sisal che sostiene idee e progetti in grado di creare una società più inclusiva, digitale e sostenibile. Tra le novità: premio da 50mila euro, unica categoria a cui candidarsi, network di partner rinnovato e percorsi di advisory dedicati

bizcommunityit : GoBeyond 2022, al via la sesta edizione della startup competition di Sisal con un premio da 50 mila euro #startup - Giornaleditalia : GoBeyond 2022, al via la sesta edizione della startup competition di Sisal con un premio da 50 mila euro - Jammasrl : #Attualità #Aziende #sisal GOBEYOND 2022: al via la sesta edizione della startup competiton di SISAL nata per suppo… - PressGiochi : Gobeyond 2022: al via la sesta edizione della startup competiton di Sisal nata per supportare l’innovazione:… -