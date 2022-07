(Di mercoledì 27 luglio 2022) "Una Ferrari campione del mondo manca tantissimo ai tifosi italiani. In Francia purtroppo le cose non sono andate come si sperava e come immaginavamo sarebbero andate. Purtroppo capita, sta nelle cose.

Agenzia ANSA

Leclerc è un grandissimo pilota e l'l'ha reso umano". Così a radio Rai AngeloDamiani, presidente dell'ACI, è tornato sull'del pilota della Ferrari Charles Leclerc nel Gp di ......propriocome 'inaccettabile' e spiegando che se dovesse perdere il campionato per 32 punti allora dovrà fare riferimento proprio al Paul Ricard e all'altra sbavatura di Imola. Angelo... F1: Sticchi 'errore ha reso Leclerc più forte e umano' "Una Ferrari campione del mondo manca tantissimo ai tifosi italiani. In Francia purtroppo le cose non sono andate come si sperava e come immaginavamo sarebbero andate. Purtroppo capita, sta nelle cose ...L’errore di Charles Leclerc in Curva 11 al Paul Ricard, mentre si trovava in testa al Gran Premio di Francia, ha inferto un duro colpo alle speranze di rimonta iridata dei tifosi della Ferrari, che at ...