Elisa Isoardi ha un nuovo amore? La verità sulla vita privata della conduttrice (Di mercoledì 27 luglio 2022) Molti ricordano la showgirl in coppia con il leader della Lega, Matteo Salvini. Scopriamo chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi. Leggiamo assieme l’articolo. In attesa di ritornare in Rai con un nuovo format, Elisa Isoardi si lascia andare anche sul privato, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Gente. Dopo l’avventura alcuni anni fa con Salvini, la donna si sente di dire: “Il cuore sorride? Pure!” Il commento riprende una persona decisamente serena e in pace con se stessa. Tanto più che aggiunge: “Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’amore, un compagno. Sono single e serena – ha precisato la showgirl – Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Molti ricordano la showgirl in coppia con il leaderLega, Matteo Salvini. Scopriamo chi è ilfidanzato di. Leggiamo assieme l’articolo. In attesa di ritornare in Rai con unformat,si lascia andare anche sul privato, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Gente. Dopo l’avventura alcuni anni fa con Salvini, la donna si sente di dire: “Il cuore sorride? Pure!” Il commento riprende una persona decisamente serena e in pace con se stessa. Tanto più che aggiunge: “Ho raggiunto la consapevolezza di che una donna per stare bene non deve per forza realizzarsi attraverso l’, un compagno. Sono single e serena – ha precisato la showgirl – Desidero innamorarmi, certo, ma non rincorro ...

