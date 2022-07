È ufficiale: ecco la Giunta Manzoni (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Giunta Comunale del Sindaco neoeletto Gigi Manzoni è stata ufficializzata. ecco i nomi dei sette assessori: Giacomo Bandiera (scelto personalmente dal Sindaco), Filippo Monaco (fondatore della civica “Uniti per Pozzuoli”, che avrà la carica di vicesindaco), Alba La Sorella (secondo dei non eletti nella lista “Uniti per Pozzuoli”), Antonio Buonaiuto (in quota “Pozzuoli Libera”), Lucia Coppola (secondo Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 27 luglio 2022) LaComunale del Sindaco neoeletto Gigiè stata ufficializzata.i nomi dei sette assessori: Giacomo Bandiera (scelto personalmente dal Sindaco), Filippo Monaco (fondatore della civica “Uniti per Pozzuoli”, che avrà la carica di vicesindaco), Alba La Sorella (secondo dei non eletti nella lista “Uniti per Pozzuoli”), Antonio Buonaiuto (in quota “Pozzuoli Libera”), Lucia Coppola (secondo Il Blog di Giò.

pietroraffa : == Il linguaggio ufficiale del Senato non osserverà la parità di genere. L'Aula, infatti, ha respinto l'emendamento… - necessaryrain : RT @riconquistareIT: Ecco il simbolo ufficiale con il quale ci presenteremo agli italiani tra meno di due mesi. Per un'Italia sovrana, po… - tuttopuntotv : Quando esce la terza stagione di Locke & Key? Ecco la data di uscita ufficiale #Netflix #Locke&Key #LockeKey - kumbiaerumba : RT @riconquistareIT: Ecco il simbolo ufficiale con il quale ci presenteremo agli italiani tra meno di due mesi. Per un'Italia sovrana, po… - psb_original : UFFICIALE - Palermo, ecco Pierozzi dalla Fiorentina #SerieB -