È dello 0,0001% l’impatto sulla regione Lazio dei soggetti con disturbo da gioco d’azzardo (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – Lo 0,0001% degli abitanti del Lazio. Questo è l’impatto sulla popoLazione del Lazio dei soggetti con un disturbo da gioco d’azzardo. Secondo quanto appreso da Agimeg, sono infatti 718 i soggetti in cura, presso le strutture sanitarie dedicate nella regione Lazio, per disturbo da gioco d’azzardo. Per un raffronto con le altre dipendenze, i soggetti ad esempio in cura per la dipendenza da droga sono 13.384, mentre quelli con problemi di alcol sono 3.208 – riporta l’Agenzia Agimeg. Un dato, quello dei dipendenti dal gioco nella regione Lazio, che ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA – Lo 0,degli abitanti del. Questo èpopone deldeicon unda. Secondo quanto appreso da Agimeg, sono infatti 718 iin cura, presso le strutture sanitarie dedicate nella, perda. Per un raffronto con le altre dipendenze, iad esempio in cura per la dipendenza da droga sono 13.384, mentre quelli con problemi di alcol sono 3.208 – riporta l’Agenzia Agimeg. Un dato, quello dei dipendenti dalnella, che ...

