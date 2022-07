Clasica San Sebastian 2022 | il percorso ai raggi X Presenti ben sei GPM

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si disputerà sabato 30 luglio laSan, unica classica spagnola del calendario del World Tour. Sia la partenza sia l’arrivo saranno a San(Donostia) e si correrà per un totale di 224,8 km. Andiamo a scoprire ilcompleto aiX.AIX I primi 60 km non prevedono grosse difficoltà, poi si inizierà a fare sul serio con le prime tre asperità ufficiali di giornata: l’Azkarate (4,2 km al 7,3%), l’Urraki (8,6 km al 6,9%) e l’Alkiza (4,4 km al 6,2%). Terminate queste tre grandi insidie, la corsa proseguirà con un tratto più leggero che precederà il gran finale in cui sarannolo Jaizkibel (7,9 km al 5,6%), l’Erlaitz (3,8 km al 10,6%) e lo strappo di Murgil-Tortola (2100 metri ...

Arkéa-Samsic rinuncia alla Clasica San Sebastian, che si svolgerà questo sabato. Jumbo-Visma, Wout van Aert aggiunge la Clasica San Sebastian al suo programma

Nel programma stilato con il suo team, Pogacar ha infilato la Clasica di San Sebastian di sabato prossimo, poi da fine agosto correrà in Francia e Canada in vista della gara iridata del 25 settembre. Tadej Pogacar, secondo al Tour de France, sabato sarà alla Clasica San Sebastian, la principale corsa di un giorno organizzata in Spagna, ma non disputerà la Vuelta.