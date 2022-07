Case vuote per le ferie a Roma: centinaia di furti lampo dei 'commando' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Li chiamano i professionisti del furto in appartamento . In poche settimane hanno messo a segno nella Capitale migliaia di colpi a raffica, tutti con lo stesso modus operandi. Dai Parioli, al Centro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Li chiamano i professionisti del furto in appartamento . In poche settimane hanno messo a segno nella Capitale migliaia di colpi a raffica, tutti con lo stesso modus operandi. Dai Parioli, al Centro ...

MaggioreSimona : @graziano_delrio Mancano case vuote in affitto! Del lavoro femminile non ne parla più nessuno Riqualificazione delle periferie - MaggioreSimona : @pdnetwork @chiaragribaudo Mancano case vuote in affitto! Manca la volontà di eliminare la disoccupazione! Manca la… - GerardLDonadoni : RT @GerardLDonadoni: @PaolaToogoodxme @Hakflak @neblaruz @albertopetro2 @Rebeka80721106 @CarmelaCusmai @ImCaedmon @patuc12 @Petra71301259 @… - patuc12 : RT @GerardLDonadoni: @PaolaToogoodxme @Hakflak @neblaruz @albertopetro2 @Rebeka80721106 @CarmelaCusmai @ImCaedmon @patuc12 @Petra71301259 @… - GerardLDonadoni : @PaolaToogoodxme @Hakflak @neblaruz @albertopetro2 @Rebeka80721106 @CarmelaCusmai @ImCaedmon @patuc12… -