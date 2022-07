Carlo Verdone, chi e cosa fa sua moglie? I due stanno ancora assieme? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ecco alcuni dettagli sulla vita matrimoniale dell’attore romano Carlo Verdone. Scopriamo insieme chi è e di cosa si occupa sua moglie. Carlo Verdone è un acclamatissimo attore romano, autore di esilaranti pellicole capolavoro del cinema nazionale. Anche regista e sceneggiatore, Verdone è ideatore di numerosi personaggi cult: il Commissario Pironi, il Sardo, Maria Bianca Zellanti, Enzo il coatto, Ruggero Brega l’hippie, Leo Nuvolone, ed ancora Don Alfino, Anselmo il qualunquista, Pasquale Amitrano, Furio Zoccano, Mimmo e tanti altri divertentissimi soggetti dietro alle cui maschere si è celato sempre Carlo Verdone. L’autore è stato anche il regista e lo sceneggiatore, oltre che il protagonista, di film intramontabili: ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ecco alcuni dettagli sulla vita matrimoniale dell’attore romano. Scopriamo insieme chi è e disi occupa suaè un acclamatissimo attore romano, autore di esilaranti pellicole capolavoro del cinema nazionale. Anche regista e sceneggiatore,è ideatore di numerosi personaggi cult: il Commissario Pironi, il Sardo, Maria Bianca Zellanti, Enzo il coatto, Ruggero Brega l’hippie, Leo Nuvolone, edDon Alfino, Anselmo il qualunquista, Pasquale Amitrano, Furio Zoccano, Mimmo e tanti altri divertentissimi soggetti dietro alle cui maschere si è celato sempre. L’autore è stato anche il regista e lo sceneggiatore, oltre che il protagonista, di film intramontabili: ...

FranziscoFranz : @MadameA02 Hahahaha hahahaha muoio ...un mitoooooooooo Carlo Verdone a confronto è un bischero - ProgettoLepanto : RT @racemoslego: Carlo Verdone all'Istituto italiano di cultura di Parigi (16.10.14) - FraLauricella : RT @FraLauricella: ???#film oggi in #TV?? #cinema in PRIMA SERATA 21,05 cine34 Borotalco con Carlo Verdone, Florinda Bolkan 21,10 Superman… - racemoslego : Carlo Verdone all'Istituto italiano di cultura di Parigi (16.10.14) - TeleConsiglio : Vedo il film in programmazione (ovviamente #Cine34, prima serata) e subito mi metto a cantare la canzone dei magnif… -