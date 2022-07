Aut aut Grillo a Conte su secondo mandato, ‘se deroga lascio Movimento’ (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l’addio dalla sua creatura politica, il M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, Beppe Grillo avrebbe lanciato l’aut aut al leader del Movimento, Giuseppe Conte, minacciando, in una telefonata avuta nella serata di ieri, di abbandonare la nave se una delle regole auree del Movimento verrà aggirata: “se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle”, l’affondo del fondatore e garante. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani -con il rientro di Conte a Roma- e venerdì una decisione verrà presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe granitica, contrario anche alla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio, fino ad arrivare a minacciare l’addio dalla sua creatura politica, il M5S. A quanto apprende l’Adnkronos, Beppeavrebbe lanciato l’aut aut al leader del Movimento, Giuseppe, minacciando, in una telefonata avuta nella serata di ieri, di abbandonare la nave se una delle regole auree del Movimento verrà aggirata: “se deroghi aldovrai fare a meno di me,il Movimento 5 Stelle”, l’affondo del fondatore e garante. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani -con il rientro dia Roma- e venerdì una decisione verrà presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe granitica, contrario anche alla ...

