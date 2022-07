Assegno unico, cambiano i requisiti per i cittadini stranieri (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’Assegno unico per i figli a carico è riconosciuto a tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia, e l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sui titoli e le condizioni di accesso al beneficio per gli stranieri non europei (extracomunitari). Assegno unico, quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno Con il messaggio n° 2951 del 25 luglio 2022, l’Inps ha riepilogato quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno con cui i cittadini extra UE possono ottenere l’Assegno unico per i figli a carico. In particolare, per i cittadini stranieri di uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto: il possesso del permesso di soggiorno UE per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) L’per i figli a carico è riconosciuto a tutti iitaliani ed europei residenti in Italia, e l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sui titoli e le condizioni di accesso al beneficio per glinon europei (extracomunitari)., quali sono idi cittadinanza e soggiorno Con il messaggio n° 2951 del 25 luglio 2022, l’Inps ha riepilogato quali sono idi cittadinanza e soggiorno con cui iextra UE possono ottenere l’per i figli a carico. In particolare, per idi uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto: il possesso del permesso di soggiorno UE per ...

