Adani | «Aver perso KK | Mertens e Insigne è un duro colpo | ma Spalletti ha di fronte una sfida affascinante» 

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Libero intervista Lele. Mette l’accento sull’importanza degli allenatori bacchettando i club che puntano ancora soltanto sui giocatori famosi. «Il calcio è cambiato. Ora si privilegiano le idee, il lavoro, le intuizioni. Prendete il Milan. Privo del totem Ibra ha vinto lo scudetto con il lavoro e con soluzioni tattiche che sono mancate alle tre squadre più forti: Inter, Juve e Napoli». Le celluline grigie sono il motore del futuro? «Stanno segnando il nostro calcio, fuori e dentro il campo. Pioli a parte, Gasperini ha portato l’Atalanta al top, Sarri ha segnato una via nel gioco del Napoli, Andreazzoli ha dato dignità all’Empoli. E la Fiorentina? Senza Vlahovic è andata in Europa grazie ad Italiano». E’ il mondo delle idee di Platone applicato al calcio? «È la conferma che il tempo delle figurine è finito. Se ne sono accorti alla Juve». Il Napoli sarà costretto a ...

