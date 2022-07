WWE: L’inizio di Raw sarebbe stato deciso per non mostrare l’odio del pubblico verso Logan Paul (Di martedì 26 luglio 2022) Titolo alquanto criptico che tuttavia dimostra di come la federazione stia usando “accorgimenti” nell’utilizzo di Logan Paul negli shows. La puntata di ieri sera di Raw è iniziata con un duro confronto fisico sul quadrato tra Logan e The Miz. Ciononostante, questo inizio di puntata sarebbe stato progettato a tavolino secondo Dave Meltzer, storico giornalista di Wrestling e direttore del “Wrestling Observer”. Dave Meltzer avrebbe rintracciato la scelta della WWE di iniziare la trasmissione in questo modo nella cattiva accoglienza di Logan Paul da parte del pubblico Meltzer, in onda sul “Wrestling Observer Radio”, ha affermato che “hanno voluto fare così (la dirigenza n.d.s) perchè immaginavano che Logan ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Titolo alquanto criptico che tuttavia dimostra di come la federazione stia usando “accorgimenti” nell’utilizzo dinegli shows. La puntata di ieri sera di Raw è iniziata con un duro confronto fisico sul quadrato trae The Miz. Ciononostante, questo inizio di puntataprogettato a tavolino secondo Dave Meltzer, storico giornalista di Wrestling e direttore del “Wrestling Observer”. Dave Meltzer avrebbe rintracciato la scelta della WWE di iniziare la trasmissione in questo modo nella cattiva accoglienza dida parte delMeltzer, in onda sul “Wrestling Observer Radio”, ha affermato che “hanno voluto fare così (la dirigenza n.d.s) perchè immaginavano che...

