Ventilatori da soffitto: quali scegliere per stare freschi e come usarli per non far lievitare la bolletta (Di martedì 26 luglio 2022) Con il caldo torrido che ormai permane da settimane sulla nostra penisola, sono molti gli italiani che si sono attrezzati per cercare di trovare un po' di refrigerio, e fra i prodotti più venduti del periodo vi sono senza dubbio i Ventilatori a soffitto. I migliori Ventilatori a soffitto, 26/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di dispositivi che permettono di avere un po' di fresco in casa e che hanno dalla loro vari punti di forza. Prima di tutto i consumi, visto che, a differenza di un classico condizionatore a tubo o a parete, il consumo di kilowatt è contenuto, circa 50 per ora, e inoltre, sono anche meno "fastidiosi", nel senso che sono diverse le persone contrarie all'aria condizionata per paura di "prendersi un accidente" per via dell'eccessivo freddo. Inoltre, un altro aspetto da non sottovalutare, si tratta ...

