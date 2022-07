Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono lieto di vedere che in questa parrocchia nella quale confluiscono persone diverse comunità della Nations dei Matt degli inuit insieme a gente non indigena dei Quartieri il locale diversi fratelli e sorelle il lavoro è già iniziato sono le parole di Papa Francesco nell’incontro con le popolazioni indigene con i membri della comunità parrocchiale presso la chiesa del Sacro Cuore di Elmo Ecco una casa per tutti ha detto il Santo Padre aperta inclusiva così come deve essere la chiesa famiglia dei figli di Dio dove l’ospitalità E l’accoglienza valori tipici della cultura indigena sono essenziali dove ognuno deve sentirsi venuto Indipendentemente dalle vicende trascorse e dalle circostanze di vita individuali e vorrei anche dirvi grazie ha detto il papà per la vicinanza ...