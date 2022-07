Ultime Notizie – Omicidio Chiara Gualzetti, 17enne condannato a 16 anni (Di martedì 26 luglio 2022) “E’ una sentenza che ha riconosciuto valore all’attività fatta dal pubblico ministero ma anche da me e dai miei consulenti, che siamo riusciti a dimostrare che il ragazzo era sicuramente capace di intendere e di volere“. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Giovanni Annunziata, legale della famiglia di Chiara Gualzetti, la 16enne uccisa il 27 giugno dello scorso anno a Monteveglio dal 17enne condannato dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna a 16 anni e 4 mesi. “Si tratta di un soggetto minorenne e secondo quello che è l’ordinamento giudiziario del Tribunale minorile – aggiunge l’avvocato – è stata una sentenza che ha ritenuto applicabile il massimo di quello che era prevedibile. Ha avuto preponderanza l’attività del pubblico ministero nel valorizzare le aggravanti della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) “E’ una sentenza che ha riconosciuto valore all’attività fatta dal pubblico ministero ma anche da me e dai miei consulenti, che siamo riusciti a dimostrare che il ragazzo era sicuramente capace di intendere e di volere“. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato GiovAnnunziata, legale della famiglia di, la 16enne uccisa il 27 giugno dello scorso anno a Monteveglio daldal gup del tribunale per i minorenni di Bologna a 16e 4 mesi. “Si tratta di un soggetto minorenne e secondo quello che è l’ordinamento giudiziario del Tribunale minorile – aggiunge l’avvocato – è stata una sentenza che ha ritenuto applicabile il massimo di quello che era prevedibile. Ha avuto preponderanza l’attività del pubblico ministero nel valorizzare le aggravanti della ...

