Ultime Notizie – Brescia Calcio, sequestro da 55 milioni a Cellino. Lui: “Non sono un disonesto” (Di martedì 26 luglio 2022) “sono mortificato. Mi hanno fatto proprio un bel regalo di compleanno, che è dopodomani. Stavo partendo per raggiungere la famiglia, ho annullato tutto. Gli avvocati parlano di diritto, io su certe cose rimango un po’ male, credo nei valori umani più che in quelli giuridici. Poi, non nascondo che il purgatorio me lo sono guadagnato, ma all’inferno non ci andrò”. Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio, commenta così il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie, per oltre 55 milioni di euro, disposto nei suoi confronti militari della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia. “sono già tre anni che va avanti questa storia, non mi fermo un giorno – spiega ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) “mortificato. Mi hanno fatto proprio un bel regalo di compleanno, che è dopodomani. Stavo partendo per raggiungere la famiglia, ho annullato tutto. Gli avvocati parlano di diritto, io su certe cose rimango un po’ male, credo nei valori umani più che in quelli giuridici. Poi, non nascondo che il purgatorio me loguadagnato, ma all’inferno non ci andrò”. Massimo, presidente del, commenta così ilpreventivo di beni e disponibilità finanziarie, per oltre 55di euro, disposto nei suoi confronti militari della Guardia di Finanza coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di. “già tre anni che va avanti questa storia, non mi fermo un giorno – spiega ...

