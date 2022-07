“Quando sei pazza”: Levante mostra lo smalto per le unghie, avete visto a chi si è ispirata? (Di martedì 26 luglio 2022) “Quando sei pazza…”: Levante mostra a tutti lo smalto per le unghie, avete visto a chi si è ispirata? La creatività è evidente dall’immagine. Soltanto pochi mesi fa Levante è diventata mamma. La cantante lo aveva annunciato sui social in modo improvviso, commovendo i follower con il suo dolce scritto. In basso ad una sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 26 luglio 2022) “sei…”:a tutti loper lea chi si è? La creatività è evidente dall’immagine. Soltanto pochi mesi faè diventata mamma. La cantante lo aveva annunciato sui social in modo improvviso, commovendo i follower con il suo dolce scritto. In basso ad una sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ItalyatOSCE : Sei una ricercatrice o un ricercatore? Un/a semplice appassionato/a di #relazioniinternazionali? Vuoi sapere di più… - GiovanniToti : Caro Renato, ti ho visto da Lucia Annunziata. Chapeau! Per me sei un gigante. Quando siamo d’accordo ma anche e sop… - Agenzia_Ansa : Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri matti… - frantini1991 : @Bresingar_ @missionaryshin @gabryhz Quando parli di Salerno sciacquati la bocca we cess! Che un tifo così lo vedi… - gabryhz : @isa_0600 e quando sei ipnotizzato dal video rompe tutto la briziata -