Palomino Atalanta positivo a un controllo antidoping a sorpresa | sospeso in via cautelare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Josè Luis, difensore dell’, è risultatoa undisposto da Nado Italia e per questo è statodal Tribunale Nazionale, su istanza proposta dalla procura, in via. Secondo quanto apprende l’Ansa, il calciatore argentino, 32 anni, ha fallito un test svolto durante il ritiro della squadra orobica e la sostanza alla quale è risultatoè il nandrolone.è a Bergamo dalla stagione 2017/18 dopo essere stato acquistato dal Ludogorets e in nerazzurro ha collezionato 155 presenze in Serie A, segnando 6 gol, oltre a 23 apparizioni e una rete in Champions League, 13 in Europa League e 14 in Coppa Italia. Cresciuto nel ...