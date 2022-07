Omicron 5 | lo studio preliminare | “Rischio più alto di reinfezioni | ricoveri e morte”

(Di martedì 26 luglio 2022)5, la sotto variante Ba.5 di Sars Cov 2, è considerata la più pericolosa mutazione del coronavirus perché ha una maggiore capacità di elude lo scud0 dei vaccini. Unoportoghese, pubblicato medRxiv, piattaforma che rende disponibili gli studi scientifici prima della revisione da parte della comunità scientifica, ipotizza che le probabilità di reinfettarsi e di avere un’infezione severa di Covid che quindi renda necessario il ricovero o causi lasono aumentate rispetto al periodo in cui era dominante la sotto-variante BA.2. Ilassoluto di eventi gravi, tuttavia, almeno per i vaccinati, resta basso, secondo la ricerca condotta da diverse istituzioni portoghesi coordinate dall’Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge di Lisbona. Il Portogallo è uno dei paesi con il più ...

Fortune Italia

...da unopubblicato sul New England Journal of Medicine su un totale di 528 persone infettate, 517 erano gay o bisessuali. leggi anche Arriva il vaccino spray contro la variante: ecco ...Di recente è stato segnalato un sintomo anomalo legato alla sottovariante5. Ne abbiamo parlato qua . È stato poi dimostrato, con loche è possibile consultare qui, che i sintomi del ... Covid, studio sulle 'sorelle Omicron' svela perché tante reinfezioni • Fortune Italia L'unico modo per fermare la diffusione del Covid-19 è bloccare la porta di ingresso al virus, come Grazie ai vaccini spray efficaci anche contro la variante Omicron.Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - In ospedale 'per Covid' o 'con Covid' Tra i ricoverati positivi al virus, nella maggior parte dei casi - quasi l'80% - la degenza è legata a una malattia causata ...