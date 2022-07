Nasce un nuovo Tag team tra Campioni del Mondo a Raw? (Di martedì 26 luglio 2022) Nell’ultima puntata di Raw andata in onda ieri notte, la WWE ha proposto un duo alquanto originale formato da Dolph Ziggler e AJ Styles. I due sarebbero accomunati dall’odio verso il detentore della valigetta MITB Theory che ha costretto loro ad unire le forze. Il Tag team composto da questi due atleti di tutto rispetto hanno affrontato a Raw l’Alpha Academy. Diversi segnali della nascita di un nuovo Tag team Molteplici sono stati gli indizi che la WWE sarebbe interessata a non lasciare questa esperienza come “one night only”. A partire dall’ingresso dei due eseguito in simultanea, è non individualmente, quasi fosse una coppia consolidata. Da aggiungersi anche una serie di manovre di coppia effettuate dalla team Ziggler/Styles durante la contesa. In ultima analisi, va ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 26 luglio 2022) Nell’ultima puntata diandata in onda ieri notte, la WWE ha proposto un duo alquanto originale formato da Dolph Ziggler e AJ Styles. I due sarebbero accomunati dall’odio verso il detentore della valigetta MITB Theory che ha costretto loro ad unire le forze. Il Tagcomposto da questi due atleti di tutto rispetto hanno affrontato al’Alpha Academy. Diversi segnali della nascita di unTagMolteplici sono stati gli indizi che la WWE sarebbe interessata a non lasciare questa esperienza come “one night only”. A partire dall’ingresso dei due eseguito in simultanea, è non individualmente, quasi fosse una coppia consolidata. Da aggiungersi anche una serie di manovre di coppia effettuate dallaZiggler/Styles durante la contesa. In ultima analisi, va ...

alanford892 : RT @Dorian62832114: Quando interi reparti produttivi qui nel ricco 'Nordeste' chiuderanno in autunno daranno la colpa al vile o al nuovo go… - HankHC91 : RT @Exibart: Un nuovo ponte tra mercato dell'arte e tecnologia. Così @ChristiesInc incentiva l'innovazione, a partire dal finanziamento di… - amaveronags1 : RT @VeronaNews_net: #Anac, nasce il nuovo portale: 'Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi' – - Exibart : Un nuovo ponte tra mercato dell'arte e tecnologia. Così @ChristiesInc incentiva l'innovazione, a partire dal finanz… - paolocord : @rodolfoferrone Il rock ha creato un nuovo linguaggio, quello che nel dopoguerra ha iniziato a superare genitori da… -