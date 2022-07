Mantova, 59enne trovata all’interno della sua abitazione un mese dopo la morte. Ancora vivo il cane che viveva con lei (Di martedì 26 luglio 2022) Il corpo senza vita di una donna di 59 anni nel box doccia e un cane denutrito e disidratato nel salotto sono stati trovati dai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, 25 luglio, all’interno di in un appartamento nella periferia di Mantova. I pompieri sono stati avvisati dai vicini, allarmati dall’odore che da tempo proveniva dall’alloggio del quarto piano. I condomini hanno comunicato che da tempo non vedevano la 59enne in compagnia del suo cucciolo. dopo aver provato più volte a suonare il campanello, senza ricevere alcuna risposta se non i latrati del cane sempre più fievoli, avevano deciso di avvisare i soccorsi. Il primo esame medico sul corpo della donna riporta un decesso avvenuto circa un mese fa e provocato da un malore. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Il corpo senza vita di una donna di 59 anni nel box doccia e undenutrito e disidratato nel salotto sono stati trovati dai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, 25 luglio,di in un appartamento nella periferia di. I pompieri sono stati avvisati dai vicini, allarmati dall’odore che da tempo proveniva dall’alloggio del quarto piano. I condomini hanno comunicato che da tempo non vedevano lain compagnia del suo cucciolo.aver provato più volte a suonare il campanello, senza ricevere alcuna risposta se non i latrati delsempre più fievoli, avevano deciso di avvisare i soccorsi. Il primo esame medico sul corpodonna riporta un decesso avvenuto circa unfa e provocato da un malore. ...

