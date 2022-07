L’occasione di Alex Shelley

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 26 luglio 2022) La puntata di giovedì scorso è stata davvero molto gradevole: una delle migliori degli ultimi 3 mesi. Il lottato è stato di alto livello e c’è stato un gran main event. Le alte aspettative non sono rimaste deluse. Chris Sabin ehanno messo su un bel match, dove a vincere è stato quest’ultimo. Con qualche segnale delle ultime settimane si era un po’ intuito che avrebbe vinto, e così è stato. Non ha partecipato a diversi PPV, nonostante fosse annunciato per alcuni match, ma ormai sta diventano una componente fissa di Impact. Non sarà certo un diamante, ma sicuramente è il perfetto sfidante di transizione. Con lui e Joshander lo spettacolo sarà garantito. Sul vincitore poi penso che non ci sia nemmeno una persona che dia per sconfitto Joshander, ...