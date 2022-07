(Di martedì 26 luglio 2022) Dopo una trattativa abbastanza lunga, laha rescisso ilcon, centrocampista gallese che era tornato in bianconero dopo aver giocato gli ultimi sei mesi in prestito in Scozia, ai ...

forumJuventus : Ufficiale: La Juve torna su Fifa! Il video con Marchisio è da brividi ?? - juve_thoughts : RT @juventusfc: Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey!… - jup1897 : Ufficiale: Rescissione del contratto per Aaron #Ramsey #Juve - Luxgraph : Juve, ora è ufficiale: rescissione contrattuale con Ramsey - edicolasportiva : Juve, ufficiale la rescissione del contratto di Ramsey -

...e il centrocampista gallese hanno raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto che legava Ramsey allafino al 2023. L'annuncio dei bianconeri tramite i canali social del club: "...Quella di Ramsey allanon è certo stata una storia importante, anzi. Il giocatore ha giocato molto poco a causa degli infortuni dopo un inizio che era invece stato incoraggiante. Ora potrà ...Ancora un infortunio per la Juventus, ma in Under 23. KO Tarik Muharemovic dopo l'infortunio di un paio di giorni fa ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...